O vile Klára bude rozhodovat nové zastupitelstvo. Takže já osobně si myslím, že bychom to měli znovu nabídnout jinému subjektu k odkupu a třeba upravit podmínky oproti minulým. To bude na debatu na novém zastupitelstvu. Ideálně bych si tam představil třeba fakultu restaurování, ale z jednání s vedením univerzity jsem pochopil, že na nákup a rekonstrukci nemají finance. Bohužel je nemá ani město.

Radomil Kašpar (KDU-ČSL)

Od počátku říkám, že jsme vilu kupovali od kraje jenom proto, abychom ji odprodali na záměr. I proto jsem po neúspěšném prodeji pro přípravu dalšího kola pokusu o něj. Já si tam dokážu představit různé aktivity, restaurátorskou školu, oba již představené projekty, možná i bydlení. Jsem otevřený všem možným nápadům a hlavně držím od počátku své slovo.

O kauze vily Klára píšeme zde:

Prodat, či opravit chátrající vilu Klára v Litomyšli? Čtenáři Deníku mají jasno

Dana Kmošková (ČSSD)

Co s budovou, kterou bývalý majitel nechat tak zpustnout? Pro městský rozpočet by byla oprava velkým oříškem, ale třeba při troše dobré vůle a snaze přehodnotit priority by zde mohlo vzniknout něco jako místo pro setkávání nejen seniorů, ale i různých spolků. V Litomyšli máme tolik zájmových seskupení a potřebují místa pro pravidelné schůzky, výroční schůze, výstavy a další akce. Po nákladné přestavbě a opravě by zde s využitím přilehlé zahrady snad mohlo vzniknout příjemné prostředí. Vidím to tak, že budova se bude muset prodat. Jen doufám, že ji získá někdo se skutečným zájmem o následné využití pro občany.

Josef Černý (Nestraníci)

Raději bych vilu ponechal alespoň dočasně v majetku města a hledal smysluplné využití. Nebude-li na tom většinová shoda, tak prodat, ale nejvyšší nabídce. Budoucnost vily Kláry rozděluje občany Litomyšle, a to jak v otázce prodeje, tak i využití. Všechna řešení mají svá pro i proti. Navrhoval jsem, aby si město vilu ponechalo a využilo po přestavbě a dostavbě pro potřeby města. V úvahu přicházelo několik možností. Stavba by mohla sloužit například pro městskou knihovnu, bydlení v nájemních bytech nebo bydlení typu internátu či startovacích bytů. Jinak bych preferoval prodej za nejvyšší cenu. Získané peníze by měly být využité pro stavbu nového domova pro seniory. Tím by se nakonec mohlo dosáhnout účelu, pro který byla vila postavena, tedy pomoc občanům v sociální oblasti.

Lukáš Novák (ODS)

Osud vily Klára leží v rukou Litomyšle a to je zásadní. Dlouhodobě apelujeme na zachování záměru, který měla vila při svém vybudování. Tedy preferujeme její využití zejména pro projekty se sociální nebo zdravotní tematikou. Chceme, aby sloužila především našim občanům a veřejnosti. V současné turbulentní době však není kam pospíchat a dělat unáhlená rozhodnutí. Získaný čas chceme využít pro nalezení vhodného projektu a zajištění optimálního financování, ať už za využití vlastních zdrojů s vhodnými dotačními tituly nebo partnerstvím s privátním sektorem. Zbavovat se této perly Litomyšle vidíme až jako poslední možnost.