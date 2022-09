Vila Klára dlouhá desetiletí sloužila jako léčebna dlouhodobě nemocných. Poslední roky ale kraj už nedával peníze na opravy, do pokojů táhlo a nakonec došlo k přestěhování léčebny do areálu nemocnice. Hodně lidí v Litomyšli má na vilu Klára smutné vzpomínky.

„U mě už jen slovo Klára vyvolává moc smutku a špatných vzpomínek. V hodně nepříjemném, nehezkém a zanedbaném zařízení mi tam před lety zemřeli oba rodiče. Tam totiž nebyla snaha vyléčit, ale nechat dožít. A v jakých podmínkách, hrůza vzpomenout. Proto jsem si slíbila, že do budovy už v životě nevkročím, ale vkročila jsem v souvislosti se sbírkou pro ukrajinské uprchlíky. I po letech tam na mě vše znovu padlo,“ řekla Dana Kmošková (ČSSD).

Stalo se z ní skladiště

Vila Klára se letos na jaře proměnila na sklad věcí pro ukrajinské uprchlíky. Jinak je ale roky prázdná a dál chátrá. Město tak na její údržbu musí dávat ročně stovky tisíce korun. Pokus o prodej nevyšel, zastupitelé zatím ani nechystají druhé kolo.

„Trvám na tom, že bychom se neměli s prodejem ukvapovat. Musíme myslet i na budoucnost a možné problémy. Město stále vlastní cenný pozemek a budovu, ve které by mohlo vzniknout důležité zázemí," sdělil Lubomír Sršeň z Litomyšle.

Prodat Kláru, nebo nechat v majetku města a najít pro ni využití? Zatímco lídři stran v tomto nejsou za jedno, čtenáři Deníku se v naší anketě vyjádřili jasně: Tři čtvrtiny z nich jsou proti prodeji:

Výsledky čtenářské volební ankety k 8. září.Zdroj: Deník

Současné vedení radnice je pro prodej vily. Hlavním argumentem je, že soukromník najde snáze finance na rekonstrukci než město.

„Za mě je nejhorší varianta, aby vila dále chátrala jako majetek města. Se vší vážností jsme s panem místostarostou Kašparem hledali její možné využití pro město, ale žádné rozumné jsme nenalezli, aby to bylo financovatelné a mělo logiku a nezatěžovalo do budoucna město finančně,“ vysvětlil starosta Daniel Brýdl (Generace 89).

Ani mezi lidmi ve městě nepanuje jasný názor, jestli vilu prodat, nebo nikoliv. „Není doba na hrdinství. Město nemá peníze, tak ať Kláru prodá nejvyšší nabídce,“ podotkl Jan Novotný.

Litomyšl letos poprvé bez komunistů



V Litomyšli podalo kandidátku pět stran. To je v polistopadové éře ve městě nejmenší počet. Letos bude tedy kandidovat KDU-ČSL,

ODS, Nestraníci pro Litomyšl, Generace 89 – SNK, ČSSD a nezávislí pro Litomyšl.

Ze zastupitelstva tak po volbách s jistotou vypadne jedna z tradičních politických stran, a sice KSČM, která kandidátku letos nesestavila.

Pokud vezmeme v potaz přestávku v letech 1939-1945, tak poprvé od roku 1921 bude v zastupitelstvu Litomyšle chybět zastoupení komunistické strany. Komunální volby v Litomyšli v roce 2018 vyhrála Generace 89, která získala šest mandátů. Po pěti mandátech měly strany KDU-ČSL a ODS.

Mnoho lidí ale doufá, že zastupitelé budou ctít historický odkaz. Podle něho by měla vila vždy sloužit bohulibým účelům a hlavně litomyšlským obyvatelům.

Vila Klára na zámeckém návrší chátrá. O případném prodeji rozhodne nové zastupitelstvo.Zdroj: Michele Vojáček

„Není to jen tak ledajaká budova. Ať na ni má někdo i smutné vzpomínky, pořád je to historická vila, která něco znamená. Mělo by ji opravit město,“ dodala Věra Bartošová.

I zastupitelé z ODS upozornili na možnost, aby vilu Kláru opravilo samo město díky dotacím.

„Z Národního plánu obnovy můžeme čerpat dotaci na brownfield, to znamená objekt, areál či pozemek, který je nevyužívaný a zanedbaný. To vše Klára splňuje. Je jen nutné ji co nejdříve nechat zapsat do seznamu brownfieldů. Navrhuji, abychom vše prověřili a zjistili, jestli by nebylo možné dotace využít," uvedl před časem litomyšlský radní Michal Kortyš.

Dříve než město

Město ale nemá v současné době pro historickou vilu využití. Přeměna na domov pro seniory nepřichází v úvahu, stejně jako prostory pro novou knihovnu.

V Litomyšli žije zhruba 10 226 obyvatel. Součástí města jsou též integrované obce Nedošín, Pohodlí, Nová Ves u Litomyšle, Kornice, Suchá a Pazucha. Město má roční rozpočet okolo 300 milionů korun.

„Soukromý sektor vilu opraví rozhodně dříve než město. Udělali jsme maximum, abychom našli využití,“ podotkl Brýdl s tím, že město si opravu vily nemůže dovolit zaplatit ani s dotací. Odhady na spolufinancování se pohybují zhruba mezi 15 až 20 miliony korun.

Ve vile Klára na zámeckém návrší sídlila až do roku 2018 léčebna dlouhodobě nemocných. Od té doby je budova prázdná. Město ji odkoupilo od Pardubického kraje za pět milionů korun a v roce 2021 ji nabídlo k prodeji, a to za minimální cenu šest milionů. Jaký bude její další osud, o tom rozhodne nové zastupitelstvo, které vzejde z letošních komunálních voleb.