Studená voda, chybějící atrakce a wellness. To jsou důvody, proč řada Svitaváků jezdí do bazénu v Litomyšli nebo Poličce. „Dětem je ve svitavském bazénu zima. Navíc tady nejsou ani pořádné atrakce, jako mají ostatní bazény v okolí. I na plavání s dětmi, když byly malé, jsem s nimi jezdila do Litomyšle,“ řekla Jana Dvořáková.

Kvůli zrušené dotaci z Národní sportovní agentury musely Svitavy vloni v srpnu rekonstrukci krytého bazénu za téměř 250 milionů korun odpískat. Opravu ale zastupitelé úplně nevzdali a zadali projekt architektonické kanceláři. Vznikl návrh na modernizaci bazénu za 150 milionů korun.

„Investice je zaměřena do zlepšení stavebně-technického stavu objektu, snížení energetické náročnosti a provozních nákladů, ale také na atraktivitu prostoru pro děti a relax. Tvoříme optimální rekonstrukci krytého plaveckého bazénu odpovídající velikosti města Svitavy,“ přiblížil místostarosta Pavel Čížek (ODS a Nezávislí).

Vířivka a atrakce

Objekt je potřeba především zateplit, technici taky musí vyřešit problém s průvanem.

Objekt je potřeba především zateplit, technici taky musí vyřešit problém s průvanem.

Krytý plavecký bazén ve Svitavách byl otevřený v roce 1994. O potřebné rekonstrukci se mluví ve městě už od roku 2016.

„Chceme velkou vířivku, ta navržená má asi čtyři krát šest metrů. Požadujeme navíc velkou společnou páru, atrakce pro děti. Tobogan má nejlepší roky za sebou. Ten vyžaduje taky opravu a navíc jsme chtěli, aby projektanti navrhli prostor pro rozvoj bazénu v dalších letech,“ vysvětlil svitavský starosta David Šimek.

V současné době finišují práce na projektové dokumentaci. „Směřujeme k tomu, aby se letos na podzim vypsalo výběrové řízení na dodavatele a příští rok v červnu začala samotná realizace,“ podotkl Šimek.

Projektů mají ale Svitavy rozjetých hned několik a není jasné, jak se bude vyvíjet situace s rostoucí inflací. „Mnoho projektů je vázaných na dotace z Evropské unie a nevíme, jestli je získáme. Také se neví, co udělá energetická krize. Nemáme dojednaného dodavatele energie na příští rok. Nevíme, co nás čeká, jak velký zásah to bude,“ uvedl starosta.

Úspornější verze rekonstrukce krytého bazénu je však reálná. Pro jsou také opoziční zastupitelé. „Právě vzhledem k současné situaci je navržená varianta rekonstrukce taková, která nepovede k finančním otřesům v hospodaření města a současně vytvoří základy pro rozšíření a dobudování krytého plaveckého bazénu podle zamýšlené projektové dokumentace. Je to verze v dané chvíli nejekonomičtější,“ potvrdil Libor Zelinka, lídr kandidátky KSČM.

Plavecký bazén ve Svitavách čeká roky na rekonstrukci.

Oprava je nevyhnutelná

Všichni napříč politickým spektrem si uvědomují, že oprava bazénu je už nevyhnutelná. Otázkou je, zda nejlepší dobu pro rekonstrukci už město nepropáslo. Obzvláště nyní, kdy rostou ceny materiálů a energií.

„Nejvyšší představitelé města rekonstrukci bazénu v minulosti, kdy doba byla ekonomicky příznivější, nedokázali prosadit. Důvodem měla být vždy neočekávaně vysoká cena. Na to jsme je ovšem z opozice dlouhodobě upozorňovali. Takže celá koalice má a měla vždy dostatečnou sílu, ale vhodnou dobu spustit projekt prostě a jednoduše svou nerozhodností vedení města propáslo,“ podotkl pirátský zastupitel Vojtěch Fadrný.

Domnívá se, že celý původní projekt byl špatně připraven a neodpovídal potřebám občanů a možnostem města. Radnice sice počítá s investicí za 150 milionů korun, ale v současnosti se už rozpočet na modernizaci může vyšplhat k 200 milionům korun. „Sám bych byl u projektu mnohem skromnější, náklady na provoz budou obrovské a také mnozí občané si některé zbytné radovánky, z obecně známých důvodů, nejspíš odepřou,“ zmínil Fadrný.

Svitavy jsou ovšem známé jako město sportu, místní lidé se věnují atletice, cyklistice a dalším sportům. „Zdražování přijde, to je jasné. Ale sport patří k našemu životu. Chodíme s dětmi pravidelně plavat a chceme mít pěkný bazén. Ta investice se rozhodně vyplatí,“ řekl Pavel Hrubý.

Noví zastupitelé by ale po zářijových komunálních volbách mohli do jednání zasáhnout, jak se to stalo v minulosti už dvakrát. Město od rekonstrukce bazénu couvlo v roce 2008 i 2017. Starosta doufá, že letos se už scénář opakovat nebude.

„Mohlo by se stát, že nové zastupitelstvo neschválí peníze z rozpočtu města na realizaci, a tím by došlo ke zrušení výběrového řízení. Soutěž ale chceme spustit hned po komunálních volbách, tedy v říjnu nebo listopadu. Když vše půjde podle plánu, vysoutěžíme dodavatele, seženeme dotaci, tak v červnu příští rok bazén zavřeme na 18 měsíců,“ popsal Šimek. Hotovo by mělo být v prosinci roku 2024. Peníze na opravu mají Svitavy v záloze, připravených mají 100 milionů korun a počítají také s dotacemi.

Krytý plavecký bazén ve Svitavách byl otevřený v roce 1994. O potřebné rekonstrukci se mluví už od roku 2016.