Pár týdnů před referendem atmosféra v Janově zhoustla. Zatímco v červnu chovatel na jednání zastupitelů zmínil, že uvažuje o trestním oznámení, pokud lidé v referendu zoo odmítnou, na konci srpna se objevila další informace.

„Dne 24. srpna proběhlo jednání zastupitelstva obce na téma možného odkupu pozemků pod zamýšleným projektem zoo Janov. Investor pan Kohout zaslal obci list, kde stálo, že mu mělo být nabídnuto pozemky prodat investorovi z Prahy, který by na pozemcích bez potřeby změny územního plánu, resp. bez souhlasu obce mohl stavět stavby související s dálnicí.

Z dobrých úmyslů hodlá nabídnout za stejnou cenu pozemky nejprve obci. Cena, kterou požaduje, je 17 milionů korun,“ informoval Petiční výbor proti Zoo Janov v posledním janovském Občasníku.

Autor: Milan Fikejz, Morašice



Zoo Janov, to je v současné době často se objevující téma. Má své odpůrce, příznivce, ale také mnoho těch, kteří nemají na tuto vizi svůj jednoznačný názor.



Z mého pohledu výrazně převyšují klady. Vždyť stačí se zastavit, chvíli se zamyslet nad tím, kam se svět ubírá. Naše nádherná planeta Země. Jakých rozmanitostí nám nabízí. Pouště, ledovce, moře a oceány, hory, pralesy. Každý si najde své oblíbené. Ale jak tomu dlouho bude? Je třeba si uvědomit, že naše úžasná planeta není nafukovací. Člověk, jako živočišný druh a pán všeho tvorstva, je také tím, kterého na Zemi nejrychleji přibývá. Každý z nás lidí, má své potřeby. Potraviny, bydlení, vzdělání, cestování a tisíce dalších potřeb. Ale z toho také plyne mnoho odpadu. A tím, jak nás neustále přibývá, je vše na úkor přírody. Abychom se uživili, mýtíme pralesy, vysoušíme mokřady, znečišťujeme oceány. Myslíme na sebe a bezostyšně bereme domov tisícům živočišných a rostlinných druhů, které nevratně mizí z naší planety. Máme na to právo? Proto se domnívám, že vytvořit malou zoo je velmi záslužný čin. Přinese „domov“ skupině zvířat, kterým už člověk sobecky jejich pravý domov vzal. Každá zoo tak působí i jako genobanka pro zachování co největší nepříbuznosti zvířat. Je také mnoho druhů zvířat, která v přírodě, ve své původní domovině, už nenalezneme. Díky takovým nadšencům, jako jsou tito, kteří chtějí postavit zoo v Janově, je nalezneme živé pouze v zajetí.



Tolik jen v krátkosti názor člověka, který má rád přírodu, její pestrost a vůně a přál by si, aby z ní něco zachoval i dalším generacím. I proto jsem se před lety účastnil projektu o návrat bažanta Wallichova zpět do své domoviny. Věnoval jsem své odchovy tohoto druhu na tuto akci a dal tak šanci těmto ptákům žít tam, kde žili od nepaměti.

Podle výboru se údajně jedná o novou taktiku příznivců zoologické zahrady. Jedno je však jasné, žádný investor nemůže podle Pardubického kraje stavět bez změny územního povolení. Obec rozhodnutí o odkupu pozemků přesunula na jednání po volbách a referendu. Předběžně by o ně ale prý zájem měla, ovšem za běžnou nebo přiměřenou cenu.

Jestli začne na louce u silnice I/35 stavba zoologické zahrady, se uvidí po referendu. Jak dopadne, si nikdo netroufá odhadnout. „Ohledně zoo si svůj osobní názor nechávám pro sebe. Nechci ani jednu stranu žádným způsobem vyzdvihovat, nebo poškozovat. Zastupitelstvo obce rozhodlo v návaznosti na anketu místních občanů o referendu, které v případě dostatečného počtu hlasů bude závazné pro nové zastupitelstvo,“ uvedl starosta Janova Luboš Jiskra, který je lídrem kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj obce Janov. Sdílnější nebyl ani místostarosta Miloš Štika. „Já se k tomu nechci před referendem vyjadřovat,“ omluvil se Štika, který vede kandidátku Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Janov.

Několik měsíců před komunálními volbami v Janově vznikla třetí strana, a to Za lepší Janov. Kandidátku vede Petr Kalousek, dvojkou je právě Marcel Kohout, který chce zoologickou zahradu stavět. Ani oni nechtějí před referendem situaci komentovat.

KOMENTÁŘ: Rozhodnutí o zoologické zahradě je jen na lidech z Janova

Pro zoologickou zahradu v Janově koupil Marcel Kohout pozemky u silnice I/35 při příjezdu ve směru od Svitav. Zoologická zahrada ve stylu Bali má mít tři části, parkoviště, hlavní část s výběhy a zázemí pro zoo, kde budou i tři haly na odchov papoušků. Projekt za 50 až 100 milionů korun počítá s vodním ptactvem, plameňáky, výběhem pro surikaty, kopytníky, bažanty a sovami. Mají tam stát dvě tropické haly, které by měly být průchozí a nabídnout návštěvníkům zážitkový okruh s papoušky, plazy a motýly. Chovatel počítá, že by zoo mohlo ročně navštívit asi 40 tisíc lidí.

Obec Janov leží v Pardubickém kraji a nachází se mezi městy Litomyšl a Svitavy s první písemnou zmínkou z roku 1347. Nedílnou součástí obce jsou osady Mendryka a Gajer. V údolí Končinského potoka se nachází zhruba 285 domů s celkovým počtem 988 občanů.V letošních komunálních volbách v obci kandidují tři strany, a to Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Janov, Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj obce Janov a Za lepší Janov.