Moravská Třebová



Volební účast – 38,52 %



1. Prosperující MT, ČSSD a 3PK 19,03 % (5 zastupitelů)

2. ANO 2011 17,89 % (4 zastupitelé)

3. Změna pro Třebovou 11,98 % (3 zastupitelé)

4. ODS 10,87 % (2 zastupitelé)

5. KSČM a nezávislých kandidátů 9,87 % (2 zastupitelé)

6. Srdcem Třebováci 8,78 % (2 zastupitelé)

7. KDU-ČSL 8,31 % (2 zastupitelé)

8. Hlas pro město 7,23 % (1 zastupitel)

„Nenašli jsme shodu v nabízených koalicích a hledáme jiné cesty. Menšinové strany měly představu, že se udělá široká koalice. Tu jsme neakceptovali vzhledem k výsledku voleb. Chceme, aby došlo v Moravské Třebové ke změně. Nechceme jít do koalice se stranami, které neuspěly,“ sdělil Ladislav Weinlich, lídr vítězné strany Prosperující MT, ČSSD a 3PK.

Rozhodně nebere jako zklamání, že povolební vyjednávání trvají tak dlouho. „Radši budu cesty hledat déle, než abychom to udělali za tři dny a nikam to nevedlo. Je to rozhodnutí na čtyři roky a je potřeba mít trpělivost. Dál jednáme se všemi subjekty. Hledáme cestu, aby práce byla životaschopná a flexibilní,“ dodal Weinlich.

Strana současného starosty Miloše Mičky (Změna pro Třebovou) získala ve volbách tři mandáty. Právě oni navrhovali širokou koalici. „Byla snaha vytvořit širokou koalici, ve které by byly zastoupeny všechny politické subjekty, k tomu ve čtvrtek večer nedošlo. Vnímám problém jednotlivých subjektů vůči druhým. Takže budeme pokračovat v jednáních o ustavení užší koalice,“ uvedl Miloš Mička. Širokou koalici odmítá právě Weinlichova strana. „Za nás široká koalice není cesta, abychom mohli pracovat, jak si představujeme. Bylo by to o velkých kompromisech. Chceme naplnit náš volební program a to, co jsme lidem slíbili,“ potvrdil Weinlich.

Málo lidí u voleb

Problém se zrodil už v nízké volební účasti. V Moravské Třebové totiž volilo jenom 38,5 procenta voličů. „Sice jsme vyhráli, ale s 18 procenty hlasů, zatímco jinde strany vyhrávaly s 30 nebo 40 procenty. Pak je ta práce jiná,“ komentoval volební účast Weinlich.

Není tedy divu, že je ve městě velká roztříštěnost a vyjednávání jsou tak složitá a zdlouhavá. „Voliči rozdávají karty a čím míň karet, tím horší hra,“ podotkla místostarostka Daniela Maixnerová (Srdcem Třebováci).

Zástupci všech stran, které se v Moravské Třebové dostaly do zastupitelstva, doufají, že o víkendu padne rozhodnutí.

Ve volbách ve Třebové zvítězila Prosperující MT, ČSSD A 3PK v čele s floristou Ladislavem Weinlichem, která získala pět mandátů. Na druhém místě je ANO 2011 s lídrem Jiřím Šedou. Ti budou mít čtyři mandáty, Mičkova Změna pro Třebovou tři křesla.