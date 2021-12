Bohužel, nejrealističtější odpověď na tyto otázky zní, že nejde ani o jedno z toho. S největší pravděpodobností vozítko zaznamenalo jen neobvyklý tvar nejběžnějšího tělesa na Měsíci - měsíčního kamene.

Dokud ale Yutu-2 nepřekoná zhruba osmdesátimetrovou vzdálenost, která ho od tajemného tělesa odděluje, a neprozkoumá je zblízka, nebudeme mít jistotu. "Potrvá to dva až tři měsíce," upozorňuje server Science Alert.

Robot poháněný solární energií se totiž musí jednak vypnout po dobu lunární noci, trvající 14 pozemských dní (jde o dobu, kdy je povrch osvětlený toliko světlem odraženým z modré Země), a dále v době, kdy se Slunce nachází přímo v jeho nadhlavníku, aby se předešlo jeho přehřát; k dalšímu zpomalení dochází proto, že vozítko se prostě nemůže v nebezpečném měsíčním terénu, pokrytém sutí a krátery, prostě pohybovat rychle.

Určitá stopa směřující k odhalení "totožnosti" tajemné krychle se však už objevila, a sice relativně nedávný dopadový kráter v její blízkosti. Jeho přítomnost naznačuje, že "kostka" může být jednoduše balvanem vymrštěným při nárazu vesmírného tělesa, což je jev, který astronomové zaznamenali na Měsíci již dříve.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I