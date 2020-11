DŮLEŽITÁ ČÍSLA

Informační linka Hygienické služby České republiky 1221

Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30



Koronavirus infolinka KHS Pardubického kraje

+420 602 730 251

Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop):

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Roušky

Opět platí povinné nošení roušek.

- Pokrývku úst a nosu musejí mít lidé ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně taxi, ve všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče atd.). Na zastávkách MHD.

- Roušky jsou povinné rovněž na veřejnosti ve městech a obcích, pokud není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.

- Roušky jsou povinné v autě, přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku.

- Výjimku z nošení roušek mají děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu. Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující umělci, soudci a další účastníci soudních jednání. Dále pak řidiči veřejné dopravy, kteří nepřijdou do přímého kontaktu s cestujícími, snoubenci během obřadu, osoby při fotografování.

Co dělat v případě potíží

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici.

Zrušené/přeložené akce



- Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, hvězdárny, veletrhy apod.

- Bohuslužeb se může účastnit jen 10 lidí.

Tylův dům Polička - zavřeno

Koncert KPH Magické housle s Janem Přeučilem a Václavem Návratem, který se měl uskutečnit 29. října 2020, je z důvodu mimořádných opatření nouzového stavu odložen. Náhradní termín zatím není znám. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Operní recitál V národním tónu, který se měl uskutečnit 3. listopadu 2020, je z důvodu mimořádných opatření nouzového stavu přeložen na náhradní termín 3. února 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Divadelní představení Veletoč, které se mělo uskutečnit 27. října 2020, je z důvodu mimořádných opatření nouzového stavu přeloženo na nový náhradní termín 27. února 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Regionální muzeum v Litomyšli

je od 12. října 2020 do odvolání pro veřejnost uzavřeno. Opatření se týká všech tří objektů Regionálního muzea v Litomyšli – hlavní budovy, Rodného bytu Bedřicha Smetany a Portmonea – Musea Josefa Váchala. Muzeum nabízí aspoň webové výstavy, například Litomyšlský venkov v pohlednicích, Babiččina Barunka, Astrologie v Pardubickém kraji a další.

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Muzeum na podzim otevřeno dvě výstavy - Výtvarné ohlédnutí k 75. výročí založení místní ZUŠ a Humorest 1990–2020, aby je vzápětí z epidemiologických důvodů uzavřelo. O výstavách vznikla aspoň reportáž, která může posloužit také jako jejich virtuální prohlídka. Příslušný odkaz najdete na muzejních webových stránkách a facebooku.



Zrušené sportovní a zábavní akce

Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

Zavřeny jsou zoologické zahrady.

Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže (existují výjimky, které udělí hygiena)

Povolené akce

Procházky do přírody nejsou zakázány. Podmínkou je, že se lidé nesmí shlukovat. Tipem pro procházku jsou třeba Toulovcovy Maštale.

Úřady

Úřady mají v nouzovém stavu omezené úřední hodiny.

Svitavy: pondělí a středa 8 - 11 a 14.30 - 16.30

Litomyšl: pondělí a středa 9 - 11 a 14 - 17 hodin

Jevíčko: pondělí a středa 8 - 11 a 14.30 - 16.30

Polička: pondělí 8 - 13; středa: 12 - 17 hodin

Moravská Třebová: pondělí 8 - 13; středa 12 - 17

Obchody a restaurace

Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody atd. Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20:00)

Zavřené jsou všechny obchody kromě potravin, drogerie, lékáren, operátoři či květinářství apod.

Kaufland Svitavy: otevřeno 7:00 - 22:00 hodin

Lidl Svitavy: otevřeno 7:00 – 20:00 hodin (neděle od 8:00)

Albert Svitavy: 7:00 – 22:00

Billa Litomyšl: 7:00 – 21:00 (neděle 8:00 – 20:00)

Odběrová místa na covid-19

Litomyšlská nemocnice

Budova C (první budova vlevo za vrátnicí)

Testování pacientů na covid-19 probíhá ve všední dny, osm hodin denně

Odebíráme pacienty indikované lékařem nebo krajskou hygienickou stanicí i samoplátce

Pardubická nemocnice, budova č. 8

8 hodin denně 7 dní v týdnu (7:00-15:00)

Pracovní dny: od 7.00 do 8.00 vyhrazeno pro zaměstnance, v odpoledních hodinách odběry objednaných skupin od 14.00 do 15.00 (pracovní dny i víkendy)

Pacienti indikovaní praktickým lékařem nebo hygienikem: rezervace nejpozději 15 hodin před odběrem, rezervace v rozmezí 30 minut

Samoplátci: registrovat se na následující den je možné do 11.00 hodin (rezervace v rozmezí jedné hodiny), cena: 2019 Kč

Výsledky odběru budou k dispozici následující den odpoledne (mezi 14. a 15. hodinou)

Medila – drive-in

Cena pro samoplátce 1900 Kč

Neděle pacienti indikovaní lékařem nebo hygienikem a Po-So i samoplátci

Po-So 8:00-12:00, Ne: 8:00-11:00