- Číslo na krajskou hygienu: 466 052 338

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Službu nákupu s dovozem až domů na Svitavsku zajišťuje například společnost Tesco na www.itesco.cz…

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Svitavy

- Všechny kulturní akce, pořádané Střediskem kulturních služeb města Svitavy (akce ve Fabrice, kině, Tyjátru apod.) se do odvolání ruší.

Moravská Třebová

- Kino – z preventivních důvodů jsou veškerá promítání zrušena

- Muzeum – z preventivních důvodů je muzeum do odvolání uzavřeno

- Zámek – z preventivních důvodů je zámek do odvolání uzavřen, akce Zahájení zámecké sezóny se přesouvá na neurčito

- Kultura (koncerty, divadelní představení) – z preventivních důvodů jsou veškeré kulturní akce do odvolání zrušeny a přesunuty na neurčito. O nových termínech budou občané včas informováni.

Litomyšl

- Kulturní a společenské akce - veřejné i soukromé s počtem osob nad 100 lidí - se v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ruší.

Polička

- zrušeno Setkání s dechovkou, Kino 3Bobule, koncert Milana Peroutky & Perutí

- zavřeno Městské muzeum a zrušeny všechny plánované akce

POVOLENÉ AKCE

Společenské:

- Dudycha: Zakladatel litomyšlské keramiky (Výstava, na které se mohou hosté seznámit se zakladatelem zdejší tradiční keramiky Aloisem Dudychou, otevřeno Po 10-16, Út 10-17, St 10-18, Čt 10-13)

JAK ZABAVIT DĚTI

Litomyšl

- Bazén, galerie, knihovna, městská sportovní hala a další instituce a sportoviště fungují pro tréninky i sportovní utkání, při kterých je omezen počet diváků.

Hrad Svojanov

- Navzdory tomu, že státní památkové objekty i jiné instituce se lidem aktuálně zavírají, hrad Svojanov zůstává návštěvníkům otevřen dle běžné otevírací doby. "Vzhledem k aktuálním vládním nařízením a vyhlášení nouzového stavu snižujeme počet osob na jedné prohlídce na maximálně 25. Děkujeme za pochopení," uvedl hrad na svém webu. V březnu o víkendech od 10 do 17 hodin, od dubna denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. V provozu jsou všechny prohlídkové trasy, penzion s možností ubytování v dobově zařízených pokojích i hradní restaurace.

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Otevírací doby obchodů Albert, Penny, Lidl atd. se nemění.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

V souvislosti s uzavřením škol přechází i v Pardubickém kraji doprava na prázdninový režim. „Stejně jako některé další kraje a dopravní podniky měst a obcí přistupujeme primárně v autobusové dopravě ke změně jízdních řádů. Počínaje pátkem 13. března začne platit prázdninový režim. Je to způsobeno především uzavřením základních, středních a vyšších odborných škol,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. Více zde

ROZVOZ JÍDLA

JAK DODRŽOVAT HYGIENU