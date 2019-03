Zahájení jarní turistické sezóny 2019 v Pardubickém kraji

pořádá KČT TJ Slovan Moravská Třebová Pro účastníky jsme připravili tento program:

1. Registrace účastníků na nádvoří zámku - Poskytování informací, nabídka turistických materiálů, razítka apod. (8 – 9 h). - Prosíme skupiny, aby si prezenční listinu vytiskly a přivezli ji předem vyplněnou.

2. Hudební vystoupení folkové skupiny Proč ne Band (8 – 10 h).

3. Kulturní vložka (9 – 9:10 h).

4. Proslovy představitelů Pardubického kraje, města Moravská Třebová a KČT (9:10 – 9:30 h).

5. Informační centrum na náměstí TGM (8 – 16 h).

6. Procházka městem individuálně (10 – 16 h), informace: - Cesta od renesance k baroku. - Naučná trasa v areálu hřbitova. - Naučná stezka Dějiny školství v Moravské Třebové.

7. Prohlídka městského muzea (10 – 16 h), informace: - Holzmaisterova sbírka. - Galerie Fr. Strážnického.

8. Prohlídka reprezentačních místností radnice (10 – 16 h).

9. Zámek – komentované prohlídky expozice "Poklady M. Třebové" v časech 10:30, 11:30, 12:30 a 13:30 h - Do vyčerpání kapacity jednotlivých prohlídek (25 osob/1 prohlídku), možnost on-line rezervace.

10. Prohlídka muzea Vojenské stř. školy a VOŠ v časech 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 h - Do vyčerpání kapacity jednotlivých prohlídek (20 osob/1 prohlídku), možnost on-line rezervace.

11. Prohlídka místních kostelů (10 – 16 h), informace: - Kostel Nanebevzetí p. Marie - Kostel Sv. Josefa - Evangelický kostel

12. Vycházkové okruhy kolem Moravské Třebové (podrobné informace a mapy): - Na rozhlednu Pastýřku – dl. 6,5 km – možno spojit s návštěvou vojenského muzea. - Okolo Hradiska – dl. 10 km.

13. Vycházky s východiskem mimo město po Hřebečských důlních stezkách (informace a mapy): - Z Hřebče k hájence nad Vískou – dl. 10 km (s možností prodloužení do Mladějova – dl. 14 km). - Po důlních stezkách od Hřebče do Mor. Třebové – dl. 7,5 km. - Pro individuální přepravu je možné využít dopravy organizátora – viz. jízdní řád (omezené kapacity).

14. Projížďka úzkokolejnou průmysl. železnicí z Mladějova s prohlídkou portálu dolu Hugo Karel (12–13:45h): - Projížďka pouze pro závazně přihlášené zájemce. - Bude zprovozněno pouze v případě minimálního počtu 80 účastníků. - Závazné přihlášky se vyplňují do 8. března 2019 on-line formou. - Počet zájemců je omezen na max. 150 osob.

15. Prohlídka Průmyslového muzea Mladějov (11 – 15 h): - Prohlídka zpoplatněna zlevněným vstupným – 50 Kč bez projížďky / 40Kč s projížďkou úzkokolejky. - Možnost občerstvení.

16. Kulturní program v rámci zahájení Zámecké sezóny na nádvoří zámku (od 14h). Všechny uvedené akce, včetně autobusu na Hřebečské důlní stezky (především pro ty, kteří do MT přijedou hromadnou dopravou) jsou pro účastníky zdarma po předložení pamětní známky. Odjezd autobusu na Hřebečské důlní stezky je z parkoviště pod zámkem, viz. harmonogram přepravy. Změna programu vyhrazena! Parkování autobusů bude zajištěno na ulici 9. května. Parkování osobních vozů bude zajištěno na parkoviští MěÚ na ulici Piaristická. Více zde: https://kctmt.webnode.cz/zahajeni-turisticke-sezony-2019/