Z Budislavi vede cesta do skal

Skalní útvary blízko Budislavi lákají turisty za každého počasí. Nyní je navíc les plný borůvek. Vydejte se na okruh z Budislavi do Městských Maštalí, kolem Panského stolu a zpět do Budislavi. Je to krásný výlet okolo 7 kilometrů. Z Budislavi půjdete doleva po červené cyklotrase číslo 4 (směr Proseč). Na rozcestí odbočíte doprava na bílou cyklotrasu číslo 3. Na dalším rozcestí se dáte doleva a pokračujete po žluté turistické značce přes Městské Maštale až k rozcestí Pod Kostelíčkem. Zde odbočíte doprava na červenou turistickou trasu, projdete kolem Panského rybníku, Panského stolu až do Budislavi.