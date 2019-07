Výstava fotografa Jindřicha Štreita

Regionální muzeum vesnice v Dolním Újezdu zve na zajímavé výstavy. Aktuálně jsou k vidění fotografie Jindřicha Štreita na téma Vesnice. Snímky dokumentují život na venkově a obyvatele českých vesnic z 80. let. Současně muzeum zve i na výstavu 140 let pošty v Dolním Újezdu. Ta přibližuje historii vzniku a činnosti pošty v minulosti až do současnosti a je doplněna ukázkami z filatelie a pohlednic s poštovní tematikou. Výstavy potrvají do 8. září a jsou otevřené každou neděli od 14 do 17 hodin.