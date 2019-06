Slovenská worshipová kapela Timothy přijede do Litomyšle s mottem: „Nechceme o našom Bohu iba hovoriť, ale chceme Ho aj osobne poznať!“ Úvodní slovo bude patřit zástupcům litomyšlských církví. Koncert v piaristickém chrámu se koná v rámci doprovodných programů výstavy In monte Oliveti – Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století, která se koná v Regionálním muzeu v Litomyšli do 8. září.