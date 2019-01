Ve vráskách je napsaný život

18. října od 17 hodin v chrámu Nalezení sv. Kříže

Vernisáž výstavy fotografií Stáří je čas naplněný aneb Příběhy vepsané do vrásek začíná ve čtvrtek v Litomyšli. Každý jsme něco milovali, dělali rádi, těšili se z něčeho. Každý něco dokázal, každý z nás má významné a velmi potřebné místo na světě. Příběhy života se nám vpisují do našich duší, do srdcí i tváří. Staří lidé mají ve vráskách vepsaný příběh nejdelší. Jsou v něm hluboké životní zkušenosti, vzpomínky na lidi, věci, zvyky, práci. Pojďme jim společně naslouchat, vidět je.