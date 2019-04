Tradiční pochod se koná v sobotu a jsou pro turisty připravené trasy pro pěší 13, 24, 32 a 44 km a trasa 6 km pro rodiče s dětmi do 7 let. Cyklisté mohou jet 50 kilometrů s terénními úseky. Prezence účastníků se koná od 7 do 9.30 hodin na radnici v Moravské Třebové. Cíl všech tras je na nádvoří zámku. Nově povedou trasy 12 a 23 km z Jevíčka. Startuje se na náměstí od 8.30 do 9 hodin.