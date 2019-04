Postavme v Litomyšli Lego město! Jedná se o akci pro děti od 6 do 13 let, aneb co vznikne, když se spojí dětská fantazie a 400 tisíc kostiček Lega. Znamená to tři dny hraní.

V neděli 7. dubna v 9.30 hodin se koná slavnostní bohoslužba s odhalením Lego města v Novém kostele Církve bratrské.