Užijte si pouť a přivítejte Masaryka

V neděli se ve Svitavách po sedmadvacáté koná pouť ke sv. Jiljí. V horní části náměstí uvidíte historický program s jarmarkem a dobovým koloritem věnovaným 100. výročí vzniku republiky. A přijede i prezident T. G. Masaryk. Zahraje oblíbená cimbálovka Aleše Smutného s Karlem Hegnerem.

Náměstí míru Svitavy

2.9. od 9.00 Pouť ke sv. Jiljí

Program:

9.00 Zahájení dobového života se stylovým jarmarkem

9.30 V novém hávu – C. a k. dechový orchestr

10.00 Příjezd prezidenta T. G. Masaryka

10.30 Sukně se zkrátily… – móda dvacátých a třicátých let 20. století

11.00 Malované písničkys flašinetem I. – Keltik

11.30 Žonglér Yufi

13.00 Nešlapeto

14.00 Česky a zvesela – C. a k. dechový orchestr

15.00 Žonglér Yufi

15.15 Malované písničky s flašinetem II. – Keltik

15.30 Ve znaku lev – soutěž pro děti

16.00 Odjezd prezidenta T. G. Masaryka

16.15 Nešlapeto

19.00 kostel sv. Jiljí – Invisible Trio – komorní soubor hudebníků