Tříkrálový průvod ve Svitavách

Kdy: 6. ledna v 16.30 hodin

Kde: Svitavy – náměstí Míru



Proč přijít: Jako každý začátek nového roku se ve Svitavách uskuteční tradiční Tříkrálový průvod, který oslaví jubilejní 30. výročí. Kašpar, Melichar i Baltazar dorazí na koních na svitavské náměstí Míru v neděli 6. ledna v 16.30 hodin. Přijďte si znovu prožít legendu o mudrcích z Východu, kteří se vydají za Hvězdou a pokloní se novorozenému Ježíškovi do Betléma. Průvod vedený koňmi půjde z centra města do kostela sv. Josefa, kde lidé zhlédnou program zakončený živým betlémem. Přijďte vykročit do nového roku tou správnou nohou.