Tip na výlet do skal u Vranic

Počasí přeje výšlapům, třeba do skal. Zhruba 4 kilometry má okruh z Vranic do Toulovcových maštalí, Městských maštalí a zpět do Vranic. Z Vranic půjdete po červené turistické trase kolem studánky Džberka do Toulovcových maštalí. Pak cesta pokračuje po červené turistické trase směrem na Městské maštale. Na rozcestí Pod Kostelíčkem odbočíte doleva na žlutou turistickou trasu zpět do Vranic. Pod Kostelíčkem lze odbočit doprava a navštívit ještě asi 600 metrů vzdálené Městské maštale – skalní útvar Hrad a poté se vrátit zpět na rozcestí.