Tip na restauraci: U Medvěda v Litomyšli

O Medvědovi

Již více než 12 let otevřená restaurace v historické Litomyšli.

Restaurace je otevřená již od roku 2004. Jako jediná resturace v širokém okolí nabízí tankový Pilsner Urquell. K tankovému pivečku si můžete také vybrat z mnoha skvělých pokrmů, skládající se hlavně z tradiční české kuchyně, ale také mnoha druhů steaků a dalších pochoutek. Jako novinku budeme také brzy nabízet lávové kameny, kdy si maso ugrilujete na kameni sami.

Restaurace je rozdělena na 2 části - Restaurace, kde jsou 4 místnosti o kapacitě až 80 míst a Café, kde lze spojit tabuli až pro 60 lidí a je možné zde pořádat například svatby a další různé akce.

Menu: každý všední den od 10:00 do 15:00. O víkednu a o svátcích od 11:00 do 15:00.

Otevírací doba:

Upozornění: kuchyň se zavírá již dříve. V pondělí se vaří do 20:00, od úterka do čtvrtka do 22:00, v pátek a v sobotu do 23:00 a v neděli do 21:00.

Restaurace

PO - ČT: 11:00 - 23:00

PÁ a SO: 11:00 - 01:00

NE: 11:00 - 22:00



Café

PO - ČT: 10:00 - 23:00

PÁ a SO: 11:00 - 01:00

NE: 11:00 - 22:00