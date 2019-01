Tip na restauraci: Na Čechách v Lačnově u Poličky

Penzion Na Čechách se nachází na břehu řeky Svratky, v malebné vísce Lačnov u Poličky, na hranici Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na Vysočině.

Disponuje pěti pokoji, restaurantem, salonkem a venkovním posezením v zahradě a budovou Galerie, jejíž prostor slouží nejenom k výstavám či workshopům, ale také ke školení, svatbám, přednáškám a debatám u dobrého jídla, vína či kávy. Penzion Na Čechách je součástí soukromého pozemku spolu s farmou zvířat, vlastním chovem krav, ovcí, koz, slepic, králíků a koní. Zvěř je oddělena od penzionu ohradami, penzion od okolních stavení lukami, řekou Svratkou a Bílým potokem. Tudíž nabízí mimořádnou míru soukromí a klidu.

Vyberte si z naší stálé či sezónní nabídky.

Restaurace je otevřena v pátek od 14 do 21 hodin, v sobotu od 11 hodin do 22 hodin a v neděli od 11 do 17 hodin v letní sezónu. V zimní sezóně je restaurace otevřena v pátek od 16 hodin. Ubytovaní hosté mohou využít služeb restaurace kdykoli.



Vaříme ze surovin pečlivě vybraných, oslovujeme kvalitní dodavatele, okolní ekofarmy a farmáře. Za zmínku stojí ekofarma pana Husáka, který nám dodává mladé hovězí maso špičkové kvality.

Krom našich vlastních produktů vybíráme dodavatele tak, aby se naVáš stůl dostali králíci, krůty, kachny, kuřata v poctivé farmářské kvalitě. Pečení domácího kváskového chleba jest samozřejmostí, jakož i sezónní pokrmy a dezerty.

Bylinky, pěstované na naší zahradě, zdobí a provoňují nejen okolí penzionu, ale hlavně v hojné míře naši kuchyni.