Verona dává ne vědomí a zve Vás na exkluzivní klubový koncert ve Svitavách v klubu Tyjátr, a to poprvé v nové pětičlenné sestavě. Můžete se těšit na průřez tvorbou kapely Verona za celé šestnáctileté období. Před a po vystoupení Verony bude párty s DJs, a to až do ranního kuropění.