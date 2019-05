Rudy Linka – one man show: Oslava

Přijďte oslavit 30 let svobody na večírek pod taktovkou Rudyho Linky do klubu Tyjátr ve Svitavách. Rudyho jedinečná One Man Show o ničem jiném než o svobodě, humoru a hudbě není. V roce 1980 opustil Rudy ČSSR, aby o několik let později v USA vystudoval Berklee College of Music a poznal se s jazzmany, jako jsou Jim Hall, John Abercrombie nebo John Scofield. Díky nimž se dopracoval až na vrchol. Když se po Sametové revoluci vrátil, spolu s odstupem, který mu vzdálenost mezi jeho domovem v New Yorku a Prahou nabízí, přivezl do vlasti novou energii dělat věci jinak.