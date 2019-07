Pivní slavnosti ve Svitavách

V sobotu 13. července se na náměstí Míru ve Svitavách uskuteční Pivní slavnosti. Pozvání přijalo 16 pivovarů, které se zúčastní soutěžeo nejlepší pivovar. Tradiční součástí slavností je výstava historických vozidel, letos na téma vojenská technika. Prezentace automobilů, motocyklů a kol vyrobenýchdo roku 1989 je naplánována od 9 do 10.30 hodin. Zahraje Humpolecký dixieland. Ani letos nebude chybět soutěž ve vaření kotlíkových gulášů, která vypukne v 9.30 hodin. V čele poroty bude mistr kuchař Václav Šmerda. Těšit se můžete na soutěž v pojídání bramborových knedlíků a pivní soutěže. Vystoupí kapely The Kredenc, Dirty Way, Kopjam, Sabrage, Benjaming´s Clan a Olga Lounová a Circus Brothers.