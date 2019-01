Pěšky mezi buddhisty a komunisty

Poutník, spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav se na podzim vrací zase do Poličky. Přijďte, bude legrace. Excentrický poutník Ladislav Zibura se na jaře 2016 vypravil do Himálaje, zapadlých nepálských vesnic a neprobádaných údolí čínských řek. Příběh jeho 1 500 kilometrů dlouhé pěší výpravy je svědectvím o jednoduchosti života a půvabu svobody, u kterého se budete smát od začátku až do konce. Ať už ho zrovna zatýká policie, trpí vysokohorskou nemocí nebo zachraňuje lidský život, princ Ládík vším proplouvá s neobyčejnou lehkostí. Nečekejte ovšem žádné nudné popisy památek. Projekce je o Číňanech, Nepálcích a jejich životech a koná se 15. listopadu v Tylově domě v Poličce.