Otevřené památky v Moravské Třebové

13.00 do 16.00

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, latinská škola a bašta městského opevnění na Farní ulici.

7. září v 15.30 hodin

- kaple svatého Petra ve františkánském klášteře

Vernisáž tradiční výstavy fotografií s názvem Moravská Třebová – jak ji neznáme ve stoleté historii města v České republice.

Přijďte si prohlédnout pravdivý obraz české historie města ve stoleté existenci České republiky prostřednictvím sady profesionálních i amatérských snímků mapujících peripetie osudu města v průběhu 100 let české státnosti.

Výstava bude otevřena od 7. září do 16. září denně, od 14.00 do 17.00 hodin.