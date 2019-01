Oslavy 100 let republiky a 20 let bitvy Mladějov - Blosdorf

Moravská Třebová a Mladějov na Moravě

25.8. 9.00100. Výročí založení Československa a 20. výročí Mladějov Blosdorf

Program:

9.00 Odchod dobových vojsk z tábora v Mladějově

9.15 Pietní akt Mladějov

10.15 Odjezd vlaku z Mladějova do Moravské Třebové

10.30 Příjezd do Moravské Třebové, vítání vlaku, dobové kostýmy návštěvníků vítány

11.00 Slavnostní průvod k pomníku na Rybní náměstí, trasa průvodu: Lanškrounská, Olomoucká, Piaristická

11.30 Pietní akt za účasti dobových jednotek, vojenských hudeb a hostí na Rybním nám.

Slavnostní odhalení pomníku moravskotřebovským padlým v 1. světové válce

12.30 Příchod vojsk na náměstí TGM, c. a k. Polní orchestr, dekorování vojska odznaky a slavnostní přehlídka dobových jednotek

13.45 Koncert vojenské posádkové hudby Olomouc

15.00 Odjezd vlaku z Moravské Třebové

16.00 Mladějov na Moravě, rekonstrukce bitvy Mladějov – Blosdorf