Od období maškar až po Velikonoce

Kdy: do 28. dubna

Kde: Centrum Bohuslava Martinů Polička

V koloběhu života je člověk stále na cestě. Ani naši předkové ve volném čase v období zimy a chladného začátku jara neseděli za pecí. Drželi lidové zábavy a zvyky, v nichž různými formami chtěli zajistit dobrou úrodu a zdar nového hospodářského roku.

Jarní výstava ve třídě Bohuslava Martinů ukazuje, že vznešeně se lidé oblékali na bály a do rozpustilých maškar se strojili při karnevalech a do masopustního průvodu. Seznamuje s prastarými obchůzkami vynášení smrti, s honěním Jidáše i s velikonočním koledováním, zmíněno je pálení čarodějnic. Připomíná vážný a náboženský charakter postu a Velikonoc, kdy lidé procházeli křížové cesty v kostele nebo v přírodě a kdy rozjímali nad utrpením Ježíše Krista při sledování pašijových her. V posledních letech v obcích tyto zvyky nevážné i vážné ožívají a přinášejí společný prožitek všem obyvatelům. Na výstavě proto například uvidíte masopustní masky zapůjčené z Kamence, fotografie venkovní křížové cesty „na Jelínku“ u Poličky nebo také záběry z pašijové hry ze Žďáru nad Sázavou.

Pro obveselení návštěvníků je v centru připraveno mnoho karnevalových masek a kostýmů, které si budou moci vyzkoušet. Ve výtvarné dílničce si děti vyrobí dekoraci v podobě pestrého koníka nebo kytičky. (cb)