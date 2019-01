Klub stolních a deskových her pořádá v městské knihovně zajímavou akci plnou her. Přinese další díl pravidelné várky nových zajímavých her. Tentokrát klub představí hry vhodné pro domácí rodinné hraní. Stolní hry pro celé rodiny přinášejí možnost strávit jedinečné chvíle společně s dětmi, pobavit se a třeba se i něco naučit.