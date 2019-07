Plaža párty, to je to nejlepší, co můžete o prázdninách ve Svitavách zažít. Víkend plný slunečného počasí, písku, hudby a neuvěřitelné atmosféry. Dresscode je jasný, a sice havajský styl. Můžete se těšit na písečnou pláž, skvělé letní drinky, grilované hamburgery a možná přijde i kouzelník. Akce se uskuteční od pátku do sobotní noci u kavárny v parku Jana Palacha ve Svitavách.