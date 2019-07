Muzeum je plné zábavy a her

Není to na koupaliště? Zajděte do muzea ve Svitavách a zahrajte si úžasné nové hry, vyzkoušejte hlavolamy, kvízy, postavte si vlastní stavbu z kostek. Děti možná porazí rodiče ve hře 3IQ… Navíc si můžete svoji oblíbenou hru zakoupit na recepci se slevou 20 procent. V prvním patře muzea je velká výstava vlaků a vláčků k výročí 170 let trati Brno – Česká Třebová. Výstavy jsou šité na míru rodinám, dětem a všem, kteří si rádi hrají, poznávají a baví se.