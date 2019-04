Žena světa je nová výstava Mariánských obrázků v Městském muzeu v Moravské Třebové. Společnost česko-německého porozumění zve na výstavu, která bude dostupná ve dnech úterý až čtvrtek od 9 do 12 a od 14 do 16 hodin, a to až do konce května. Exponáty zapůjčil pan Sotona.