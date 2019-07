Milovníci piva si přijdou na své v sobotu v Litomyšli na Toulovcově náměstí. Koná se tady Litomyšlský pivní festiválek. Letos je to už jubilejní 10. ročník. Akce začíná ve 13 hodin. Pořadatelé slibují pivní a hudební rozmanitost, soutěže, věcné ceny a samozřejmě dobrou zábavu. Pít se budou pěnivé mokyz několika pivovarů. Vystoupí kapely Dirty Way, The Kredenc a představí se taky maxijedlík Jaroslav Němec z Bystrého.