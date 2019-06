Vernisáž výstavy litomyšlského malíře Sergeje Iščuka „Litomyšlské krásy a krásky“ se koná ve čtvrtek odpoledne. Výstava je součástí 15. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle. Výstavu pořádá Galerie de Lara. Díla malíře Iščuka budou k vidění od 14. června do 18. července, a to od pondělí do pátku od 11 do 18 hodin. O víkendu potom od 10 do 18 hodin. Pro návštěvníky Smetanovy Litomyšle bude otevřeno i večer.