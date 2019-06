Královské slavnosti na Svojanově

Poslední červnový víkend patří na hradě Svojanov Královským slavnostem, které se konají na počest Přemysla Otakara II. Král přijede se svou chotí, královnou Kunhutou, a početnou družinou. Hradní osádka poměří své síly s královskými vojáky. Nebudou chybět scénická vystoupení, šermířské potyčky, tanečnice, bubeníci nebo sokolník. Představí se šermířský Honorata z Letohradu. V sobotu i v neděli bude hrad otevřený od 9 do 17 hodin. Od července pak bude přístupný denně do 18 hodin, a to včetně pondělí.