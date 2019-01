Milovníci koní by si neměli nechat uniknout Velkou cenu Litomyšle v parkurovém skákání, která probíhá tento týden od čtvrtka až do neděle v jízdárně v Suché. Letos je to už podvacáté, co se koně a jejich jezdci utkají celkem v 18 soutěžích o cenné kovy. Vrcholem bude nedělní odpolední parkur.