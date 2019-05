U rybníku Rosnička zaparkuje v sobotu kavárna POTMĚ. V kavárně obsluhuje pět nevidomých číšníků za pomoci navigátora. Návštěvník zaplatí u vstupu 150 korun, dostane kávu a s sebou si může odnést i hrníček. Přijďte si vypít voňavou kávu do prostředí, které jste pravděpodobně ještě nenavštívili. Lidé, kteří do Kavárny POTMĚ zavítali, potvrzují, že je to zajímavý zážitek.