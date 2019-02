Songs and old forms je cyklus 20 klavírních kompozic, které Tomáš Sýkora zkomponoval během posledních dvou let. Hlavní myšlenkou je spojení starých hudebních forem a principů vážné hudby s jazzovými prvky, elektronickými experimenty a improvizací. Charakterově se jedná o lyričtější pojetí, kde je kladen důraz na harmonickou a melodickou složku. Obohacením celku je použití elektroniky ve formě vrstvení samplů, jejichž hlavním zdrojem je zvuk klavíru.