Jak byla Vosa Marcelka ráda, že je

Pohádka, která vám dodá dobrou náladu, je napsána podle stejnojmenné knížky Michala Čunderleho, divadelníka a češtináře s neotřelým smyslem pro humor.

Vosa Marcelka je výborná holka. Hodná je, chytrá je, milá je taky, a hlavně jak ta se vám umí smát, od srdce a od ucha k uchu. Jednu vadu však Marcelka přece jenom má – nenarostla jí křidélka. To jí ale v žádném případě nebrání v tom, aby si užívala života plnými doušky, aby šla vstříc dobrodružství, dokázala se dostat ze šlamastyky i podala pomocnou ruku. Je to zkrátka prima kamarádka a holka do nepohody, která vám spolu s komářími bratry Jarunem a Marunem a dalšími přáteli ukáže, že stojí za to žít a být rádi, že jsme.

Hraje: Divadlo Náměstíčko

Délka představení: 45 minut, bez přestávky

Vhodné pro děti od 4 do 8 let.