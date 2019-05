HrajemeSy a oslavy železnice

Živo bude ve Svitavách také celou sobotu 1. června.

Na svitavském nádraží už v 9 hodin přivítá starosta města David Šimek v historickém oděvu parní lokomotivu, která tu během dne zastaví celkem čtyřikrát. Slavnostně bude otevřen nový terminál, zahraje dixieland a historický vlak se rozjede směr Letovice. Historický autobus bude jezdit po Svitavách po celý den a rozvážet zájemce na svitavské náměstí nebo do muzea, kde začne v 10 hodin celodenní program. Svitavské náměstí se promění v jednu velkou hernu. Budou tady připraveny dobové stánky, historický kolotoč a střelnice, prezentace deskových her, půjčovna historických oděvů, turnaj v minivolejbale, různé soutěže a zábava pro děti, vystoupení škol, divadla, koncerty, Malování pro Venkovku i výtvarné řádění pro děti. V muzeu budou veřejnosti po páteční vernisáži otevřeny dvě nové výstavy, a sice Železnicí údolím Svitavy a Pojďme si hrát. „V provozu bude funkční šest metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem. V 11 a 15 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy k železnici s jejím autorem Pavlem Stejskalem. Na muzejní zahradě bude celý den jezdit malá parní Síčova železnice a vozit děti,“ přibližuje program ředitelka svitavského muzea Blanka Čuhelová. Nebudou chybět ani tvůrčí dílny i příjemné posezení pod červeným bukem s kávičkou z Café Rozcestí.

Pokud si chcete užít den v historických kostýmech, mohou vám je v muzeu zapůjčit. K dispozici mají na tři desítky kostýmů pro dámy a pány.

Nádraží

9:00 Slavnostní otevření terminálu / před nádražní budovou

9:00–12:00 koncert kapely Humpolecký Dixieland / před nádražní budovou

9:00–16:00 Historické kostýmy, občerstvení / nádraží

Ottendorferova knihovna

9:00–13:00 Klavírní maraton ZUŠ / koncertní sál

Městské muzeum a galerie

10:00–18:00 Výstava Železnicí údolím Svitavy, výstava s funkčními kolejišti, a hravá výstava Deskové a vzdělávací hry, dětská parní železnice na muzejní zahradě, tvořivé dílny - výroba dřevěných vláčků, v provozu velké kolejiště Milana Meisla / prostory muzea a zahrady

Náměstí

12:00–17:00 Dětský den - volnočasové organizace / před prodejnou Albert

10:30–17:00 Festival deskových her / vedle Floriánky

10:30–18:00 Stánkový prodej + dílničky / refýž

10:30–22:00 Občerstvovací zóna / před ZŠ

10:30–18:00 Historický kolotoč a střelnice / stará radnice

11:00–16:00 Půjčovna kostýmů + fotokoutek / prodejna MP mobil

13:00–16:00 Minivolejbalový turnaj / parkoviště před Slávií

13:00–17:00 Vystoupení škol a dalších organizací / horní část náměstí, velké pódium

13:00–14:00 ZUŠ / před starou radnicí

13:00–14:00 Open Stage - vezmi nástroj a přijď si zahrát / dolní část náměstí, malé pódium

14:00–14:45 Pouliční divadlo T-601 / před starou radnicí

14:15–15:15 Kapela Oops / dolní část náměstí, malé pódium

16:00–16:45 Pouliční divadlo T-601 / před starou radnicí

16:00–17:00 Do větru / dolní část náměstí, malé pódium

17:00–18:30 Open Stage - vezmi nástroj a přijď si zahrát / dolní část náměstí, malé pódium

18:45–20:00 Koncert The Pink Panthers / horní část náměstí, velké pódium

20:45–22:00 Koncert ZBand / horní část náměstí, velké pódium