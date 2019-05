HrajemeSy a oslavy železnice

Celý program začne už v pátek 31. května v parku Jana Palacha Dnem dobrovolnictví, pokračovat bude na různých místech ve městě koncertováním v rámci projektu ZUŠ open a den zakončíme v muzeu a Ottendorferově knihovně programem muzejní noci – novými interaktivními výstavami, dětskými dílnami, komentovanými prohlídkami, odhalením další části keramické zdi Klicperka i koncertem.

První červnový den v 9 hodin přivítá starosta města David Šimek v historickém oděvu na svitavském nádraží poprvé v tomto dni parní lokomotivu (v průběhu dne tu zastaví celkem 4x). Je to sice brzy ráno, ale přijďte ji pozdravit i vy – ten zážitek bude určitě stát za to. Slavnostně bude otevřen nový terminál, čeká nás dixieland, občerstvení a jízda historickým vlakem směr Letovice. Pokud nebudete chtít zažít jízdu vlakem, můžete využít možnosti jízdy krásným historickým autobusem, který bude jezdit po Svitavách po celý den na svitavské náměstí či do muzea, kde začne od 10 hodin celodenní program.

Svitavské náměstí proměníme v jednu velkou hernu. S dětmi se můžete těšit na dobové stánky s dílničkami, historický kolotoč a střelnici, prezentaci deskových her, půjčovnu historických oděvů, turnaj v minivolejbale, různé zábavné hry a soutěže. Čeká nás také vystoupení škol, divadla, koncerty svitavských kapel, malování pro Venkovku i výtvarné řádění pro děti. V muzeu budou veřejnosti po páteční vernisáži otevřeny dvě nové výstavy: o železnici s funkčními kolejišti a o historii a současnosti deskových i vzdělávacích her pro děti i dospělé. Na muzejní zahradě v bude celý den jezdit parní malá lokomotiva a vozit malé děti, čeká vás tu příjemné posezení pod červeným bukem s kávičkou z Café Rozcestí, pro děti tvůrčí dílny.

Budeme moc rádi, pokud se do programu těchto dvou dnů zapojíte aktivně. Třeba jen tím, že si na nádraží k parnímu vlaku či poté do ulic vyjdete v dobových kostýmech. A pokud je doma nemáte, můžeme vám je v muzeu zapůjčit. Od úterý 28. května bude v muzeu k dispozici na 30 kostýmů pro dámy a pány. Určitě si vyberete. Moc se na vás těšíme.

Více informací o celé akci, podrobný jízdní řád historického vlaku s parní lokomotivou, program festivalu ZUŠ open, Muzejní noci i sobotní akce HrajemeSy se dozvíte v červnovém vydání zpravodaje Naše město a na webech či facebooku města a dalších kulturních organizací. (mic)

PODROBNÝ PROGRAM 1. června 2019:

Nádraží

9:00 Slavnostní otevření terminálu / před nádražní budovou

9:00–12:00 koncert kapely Humpolecký Dixieland / před nádražní budovou

9:00–16:00 Historické kostýmy, občerstvení / nádraží

Ottendorferova knihovna

9:00–13:00 Klavírní maraton ZUŠ / koncertní sál

Městské muzeum a galerie

10:00–18:00 Výstava Železnicí údolím Svitavy, výstava s funkčními kolejišti, a hravá výstava Deskové a vzdělávací hry, dětská parní železnice na muzejní zahradě, tvořivé dílny - výroba dřevěných vláčků, v provozu velké kolejiště Milana Meisla / prostory muzea a zahrady

Náměstí

12:00–17:00 Dětský den - volnočasové organizace / před prodejnou Albert

10:30–17:00 Festival deskových her / vedle Floriánky

10:30–18:00 Stánkový prodej + dílničky / refýž

10:30–22:00 Občerstvovací zóna / před ZŠ

10:30–18:00 Historický kolotoč a střelnice / stará radnice

11:00–16:00 Půjčovna kostýmů + fotokoutek / prodejna MP mobil

13:00–16:00 Minivolejbalový turnaj / parkoviště před Slávií

13:00–17:00 Vystoupení škol a dalších organizací / horní část náměstí, velké pódium

13:00–14:00 ZUŠ / před starou radnicí

13:00–14:00 Open Stage - vezmi nástroj a přijď si zahrát / dolní část náměstí, malé pódium

14:00–14:45 Pouliční divadlo T-601 / před starou radnicí

14:15–15:15 Kapela Oops / dolní část náměstí, malé pódium

16:00–16:45 Pouliční divadlo T-601 / před starou radnicí

16:00–17:00 Do větru / dolní část náměstí, malé pódium

17:00–18:30 Open Stage - vezmi nástroj a přijď si zahrát / dolní část náměstí, malé pódium

18:45–20:00 Koncert The Pink Panthers / horní část náměstí, velké pódium

20:45–22:00 Koncert ZBand / horní část náměstí, velké pódium