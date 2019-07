Kočovné divadlo Velký vůz zve ve Vranové Lhotě na představení To přežijete! Komorní konverzační komedie se uskuteční dnes od 18 hodin na hřišti u zámečku. Divadelníci ovšem upozorňují rodiče, že hra je nevhodná pro děti do 12 let.