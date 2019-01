Do bazénu na tobogán i do páry

Krytý bazéb v Litomyšl má plavecký bazén: 5 drah o délce 25 metů (do bazénu se vejde 428 m3 vody, plní se 3 dny, hloubka do poloviny bazénu 1,2 m, druhá polovina 1,8 m)

- neplavecký, dětský bazén: do malého bazénu se vejde 103 m3 vody, hloubka od 0,7 m do 1,2 m, vstupní sedací schody, vzduchovače - vodní sopka a tři chrliče využitelné také pro masáž zad a šíje

- bazén vířivky: obsahuje vzduchovalo a masážní trysky

- tobogán: tobogán o celkové délce 64 metrů prochází venkovním prostorem a ve své dojezdové části se navrací do halového výběžku a končí dojezdovým žlabem

- venkovní výplavový bazén: osazen anatomicky tvarovanými sedacími lavicemi s provzdušňovacími tryskami (perlinkou).

Pravidelně se tu konají plavecké kurzy, plavání kojenců a malých dětí a občas i akce pro veřejnost, jako bude 19. 10. Strašidelné plavání, kdy se bude plavat jen při svitu svíček.