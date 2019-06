Dny pohádek a noci běsů na hradě

Správa památky ve spolupráci s letohradským spolkem Honorata připravila pro návštěvníky zpestření. Pro rodiny s malými dětmi jsou nachystané speciální prohlídky hradu s pohádkovými postavami, a to na sobotu a neděli od 9.30 do 16 hodin. ⋌

„V různých částech hradu, uvnitř i venku, se odehrají scény ze známých českých pohádek. Návštěvníci potkají princezny, krále, Jiříka a Zlatovlásku, čerta s Káčou a další,“ uvedl kastelán Miloš Dempír. Účastníci prohlídek budou vtaženi do děje. Na páteční a sobotní večer se mohou těšit ti, kteří mají pro strach uděláno. Hradem se budou prohánět strašidelné stvůry. „V 19 hodin se na prohlídku vydají první odvážlivci. Potkají skřety, čerty, zombie, upíry a další strachnahánějící postavy,“ podotkl Petr Kubíček ze spolku Honorata. Noci běsů nejsou vhodné pro malé děti. Je na zvážení dospělých, jestli je na strašidelný výlet vezmou s sebou. V prostorách hradu doprovodí návštěvníky průvodci, venkovní dobrodružství už bude pouze na výletnících.

Na denní pohádkové i večerní strašidelné prohlídky není nutné se objednávat. „Prohlídky budou vycházet v poměrně krátkých intervalech,“ dodal Miloš Dempír. Procházky s pohádkami budou vycházet v půlhodinových intervalech. Poslední začne v 16 hodin. Výpravy za nočními příšerami jsou naplánované po 15 minutách.