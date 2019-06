Dny pohádek a noci běsů

Na návštěvníky hradu Svojanov čeká dobrodružství. Pro rodiny s malými dětmi jsou nachystané speciální prohlídky hradu s pohádkovými postavami, a to na sobotu a neděli od 9.30 do 16 hodin. V různých částech památky, uvnitř i venku, se odehrají scény ze známých českých pohádek. Návštěvníci tak potkají princezny, krále, Jiříka a Zlatovlásku, čerta s Káčou a mnohé další. Na páteční a sobotní večer se mohou těšit ti, kteří se rádi bojí. Hradem se budou prohánět strašidelné stvůry. Na hradě budou čekat skřeti, čerti, zombie, upíři a další strachnahánějící postavy. Bytosti rozhodně nenechají návštěvníky nočního hradu bez povšimnutí. Noci běsů nejsou vhodné pro malé děti a rodiče musí zvážit, jestli to potomci zvládnou.