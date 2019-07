Divadlo pro dospělé – Bajaja

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce pořádá od 19 hodin divadlo pro dospělé. Tak trochu Bajaja aneb tajemství komiksových hrdinů – je jedno, jestli je to Superman, Spider-Man nebo Batman, jsou to jen týpci s různou barvou trenek! Bajaja? Ten pracuje na královském zámku jako zahradník, v noci ale tajně obléká svou zbroj, aby chránil království před nebezpečím. Nepřipomíná vám to něco? Pokud ano, tak si tuhle inscenaci nesmíte nechat ujít. Divadelní komedii si užijí nejen milovníci komiksů. Účinkuje Divadlo Hysterie.