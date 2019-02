9. února od 19 hodin v Divadelním klubu v Poličce

Wiliam Shakespeare je považován za nejvýznamnějšího dramatika. Má ale jeho dílo co říci i k dnešní době? Právě na tuto otázku se pokusí odpovědět žáci Divadelní školy při divadelním spolku Tyl. Děj hry William je posazen do fiktivní firmy Globe Industries, kde mladý IT technik Wiliam, který má slabost pro literaturu, proplouvá životními příběhy napříč celou firmou...