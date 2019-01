Je ti od osmi do 26 let a nemáš tušení, co budeš zítra podnikat? Nechce se ti courat po městě a chceš se potkat s partou dalších lidí? Zamiř do Nízkoprahového klubu Díra ve Svitavách, který pořádá turnaj v pétanque. Akce jsou pro mládež v Díře po celé prázdniny, otevřeno je vždy od 10 do 15 hodin.