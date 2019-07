Colour Meeting Festival 2019

Již šestnáctý ročník multižánrového festivalu Colour Meeting proběhne v Poličce ve dnech 26. - 27. července 2019. Hudba, divadlo, výtvarné díly i krátkodobé výstavy, domácí kuchyně servírovaná na porcelánu v unikátní lokalitě mezi středověkými hradbami a rybníkem.

V programu jsou hojně zastoupena jména zahraničních umělců a umělkyň. Přijede jedna z nejúchvatnějších kapel současné skotské folkové scény, RURA, hudebními experimenty a podivnými kombinacemi blues, taneční elektroniky i psychedelie vyhlášené holandsko-novozélandské trio MY BABY, zbrusu novou desku 4am and Counting představí strhující ansámbl ze Spojeného království Curse of Lono. Svůj recept na folk, blues a dolce vita namíchají Ilaria Graziano & Francesco Forni, mající na kontě spolupráci se zpěvačkou Marianne Faithfull, režisérem Paolem Sorrentinim nebo spisovatelem Robertem Savianem.

Rytmy transylvánského folkloru, volání apalačských hor i temné kořeny stylů doom a stoner mísí maďarský písničkář Dávid Makó aka The Devil’s Trade, po několika letech se do České republiky vrací izraelští Boom Pam s originálním podáním surf rocku říznutého židovskou, balkánskou i romskou hudbou. Francouzské duo Bâton Bleu si přetváří blues k obrazu svému, vedle kytary a banja využívá mongolskou loutnu tovshuur, flétnu aulos, kalimbu, dětskou zvonkohru a perkuse, zvukově navíc čerpá ze Středomoří, Arábie nebo šansonu.

Dramaturgie nabízí také zástupce české a slovenské scény. S humorem sobě vlastním vystoupí Kapitán Demo, s novým studiovým albem dorazí divoká česko-irská parta Pipes and Pints, zahrají také cenou Anděl ověnčený Floex i výjimečné písničkářky Bára Zmeková a Monika Mindriaková aka Leto s Monikou. Nejen pro kytaristy bude pochoutkou sledovat nezaměnitelný styl hry na akustickou kytaru Adama Morkuse, zasněné spojení vokálů, kombinace dreampopu a indie folku je vlastní teepee. Postapokalyptické písně poddolované hutnou elektronikou jsou poznávacím znamením nového společného projektu Kittchena & Aid Kida, svou brilantní show předvede Lazer Viking, dílo ženských básnířek ve své tvorbě glosuje Wolf Lost In the Poem, osobitý vhled do náctileté duše nabídnou Heleeli.

Jako vůbec první český festival se Colour Meeting připojil k iniciativě Keychange, která usiluje o vyrovnané zastoupení ženských a mužských účinkujících na pódiích. “Při rozhodování o dramaturgii festivalu jsem nikdy neřešil genderovou otázku, na prvním místě vždy stojí originalita, kvalita a objevnost, když se však proti myšlence Keychange zvedla vlna nepochopitelného odporu, řekl jsem si, že iniciativu musíme podpořit, ” říká umělecký ředitel festivalu Dušan Svíba.

Colour Meeting patří také rukodělným dílnám, uměleckým instalacím a divadlu. Unikátní průvodové představení za doprovodu živé hudby, dechberoucích samohybů a zvuků města Poličky rozehraje V.O.S.A. Theatre, téma odpovědnosti z vlastního rozhodnutí, překonání strachu a síly našich činů zpracovává v loutkové pohádce Divadlo Continuo.

www.colourmeeting.cz

Vstupné:

Předprodej na GoOut - 350 Kč

Na místě oba dny - 450 Kč

Pátek - 250Kč | Sobota - 280Kč

Děti do 140 cm a držitelé ZTP vstup zdarma.