Co svým vzhledem říkáme světu aneb, proč vypadáme, jak vypadáme. Na přednášce s tímto názvem vystoupí Světlana Čiberová. Diskutovat se bude na téma, proč vypadáme, jak vypadáme, co se dá přečíst z celkového vzhledu. Dále proč máme konkrétní účes a barvíme si vlasy, proč nejsme spokojeni s postavou, co o nás tělo vypovídá a co nám sděluje, co udělat pro změny v životě. Tématem bude i diagnostika obličeje.