Bohemian Rhapsody opět v kině

Letní kino v Centru Bohuslava Martinů v Poličce promítá v pátek od 21.30 hodin filmový trhák Bohemian Rhapsody. Oscarový film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, We Are the Champions nebo právě Bohemian Rhapsody.